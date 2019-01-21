2019-01-21T10:01:47+03:00
Спорт

«Реальнее только жизнь»: самарцев приглашают на зрелищные соревнования по кудо

Бои пройдут в учебно-спортивном центре «Грация»
Евгения ВАСИНА
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Фото: Самарского областного отделения ОФСОО «Федерация КУДО России»Фото: Самарского областного отделения ОФСОО «Федерация КУДО России»
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В воскресенье, 27 января, в Самаре пройдет X открытый чемпионат Самарской области и I межрегиональное первенство Самары по кудо. Увидеть захватывающие бои может каждый желающий. Для зрителей вход на чемпионат бесплатный.

- Это десятый, юбилейный открытый чемпионат по кудо. На чемпионат приедут около 150 спортсменов с десяти регионов Приволжского федерального округа, - рассказали в Самарском областном отделении ОФСОО «Федерация КУДО России»

Соревнования пройдут в учебно-спортивном центре «Грация». Предварительные поединки стартуют в 10 утра. Торжественное открытие запланировано на 14:00. Поединки за призовые места начнутся в 14:30, а награждение в 17:00.

Вход свободный

Вход свободный

Справка:

Кудо – это современное полноконтактное боевое единоборство. Кудо было создано в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кёкусинкай, борьбе дзюдо, тайском боксе.

В России этот вид спорта особенно активно развивается в последние годы. В его арсенале элементы и технические приемы из карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.

Сейчас кудо - кандидат на включение в Олимпийские виды спорта.

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