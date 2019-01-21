«Лада» обыграла «Дизель» и прервала семиматчевую серию поражений

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-21T09:55:50+03:00

Встреча в Пензе закончилась со счетом 1:4 в пользу тольяттинцев

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«Лада» прервала серию поражений в ВХЛ, которая насчитывала семь матчей. В воскресенье, 20 января, тольяттинцы в Пензе обыграли местный «Дизель» 4:1.

Счет во встрече открыл Максим Кутявин. Он отличился на 15 минуте после передачи Семена Кизимова. На 26 минуте Андрей Сигарев реализовал большинство и удвоил преимущество «Лады». До неприличного отрыв в счете довел бросок Ивана Романова.

«Дизелю» удалось сократить отставание на 33 минуте, однако за минуту до конца встречи статус-кво восстановил Егор Фатеев – 4:1.

Следующий матч «Лада» сыграет в Новокузнецке против «Металлурга».