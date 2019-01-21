Двоих сызранцев поймали на попытке сбыть 7 тысяч пачек контрафактных сигарет

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-21T10:08:36+03:00

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В Сызрани двое местных жителей 32-х и 39-ти лет решили открыть свой бизнес по продаже контрафактных сигарет. Они закупили партию немаркированных табачных изделий в количестве 7 тысяч штук на 900 тысяч рублей, а затем попытались их продать. Злоумышленников задержали при получении денег за товар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штраф до 1 млн рублей.