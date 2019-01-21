2019-01-21T10:22:39+03:00
Спорт

Полузащитник «Крыльев» Алан Чочиев может продолжить карьеру в «Сочи»

Он отыграл за «КС» больше 100 матчей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Алан Чочиев выступает в «КС» с 2014 годаАлан Чочиев выступает в «КС» с 2014 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев может продолжить карьеру в ФНЛ – в клубе «Сочи». Сейчас команды ведут переговоры о переходе футболиста, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, Алан Чочиев выступает в «КС» с 2014 года. В футболке самарцев полузащитник сыграл 114 матчей и забил 14 голов. В этом сезоне Чочиев появлялся на поле в 11 встречах. В зимнюю паузу в РПЛ в клубе объявили, что игроку ищут новую команду.

«Сочи» в первенстве ФНЛ делит 5-6 место с «Чертаново» и «Нижним Новгородом». У команд по 38 очков. Лидируют «Тамбов» и «Томь».

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