Житель Ульяновска приехал в гости к сокамернику в Сызрань и обокрал чужую квартиру

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-21T10:24:15+03:00

Мужчина незаметно стащил шкатулку с украшениями, пока вся семья была дома

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В Сызрани в ближайшее время предстанет перед судом 35-летний житель Ульяновска. Его подозревают в краже чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мужчина приехал в Сызрань к своему знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы. Не застав приятеля дома, он отправился гулять по городу. В какой-то момент он зашел в подъезд дома на улице Красильникова и заметил, что одна из входных дверей приоткрыта. Недолго думая, мужчина зашел в спальню и, пока вся семья находилась в дальней комнате, забрал оттуда шкатулку с украшениями. Сумма ущерба составила 96 тысяч рублей.

Разыскать злоумышленника удалось благодаря тому, что «незваного гостя» заметила хозяйка жилплощади. Она запомнила его приметы и передала их полицейским. Задержали преступника в Ульяновске. К этому времени похищенные украшения он продал, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.