«Динамо Самара» проиграло «Тюмени» в первом матче 1/2 финала Кубка России

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-21T10:34:18+03:00

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«Динамо Самара» проиграло «Тюмени» первый матч полуфинала Кубка России. Встреча прошла в воскресенье, 20 января, в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 2:3. В составе хозяев отличились Мурашов и Саносян.

- Начали матч тяжело. Вошли в игру только после забитого гола. Но тайм закончили в минусе, да ещё с обидным «голом в раздевалку». Сказались недоработки наших футболистов, особенно в третьем пропущенном мяче. Второй тайм начали неплохо, сократили отставание в счёте до минимума, но с реализацией дело обстояло неважно, и реализовали из множества моментов только один, - прокомментировал игру главный тренер «Динамо» Максим Горбунов.

Следующий матч самарцы проведут в четверг, 24 января, дома против «Синары».