В Самаре стали меньше убивать, грабить и разбойничать

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-21T10:50:30+03:00

В 2018 году в Самаре привлекли к ответственности более 5 тысяч преступников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре полицейские подвели итоги своей работы за 2018 год. По данным правоохранителей, за минувший год в областной столице заметно снизилось число убийство, краж из квартир и машин, мошенничеств, грабежей и разбойных нападений. Кроме того, уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения. Также полицейские отмечают, что в минувшем году удалось не допустить роста уличной преступности. Все это благодаря тому, что полицейские совместно с представителями ДНД осуществляли безопасность людей во время проведения каких-либо мероприятий.

- В 2018 году была прекращена деятельность 17 игорных клубов, изъято более 500 единиц игрового оборудования. Удалось предотвратить незаконную реализацию алкоголя общей массой более 39 тонн. Кроме того, за минувший год было изъято более 50 кг запрещенных веществ, - рассказал начальник Управления МВД по Самаре Дмитрий Блохин.

Что касается злоумышленников, которых самарские полицейские задержали и привлекли к ответственности в прошлом году, то их общее количество превысило 5 тысяч человек. Более 700 человек совершили преступления в группе, 74 человека состояли в бандах, около 200 человек оказались сбытчиками наркотиков.

Несмотря на общее снижение преступности, в областной столице возросло число ДТП. В 2018 году на дорогах областной столицы произошло более 1 тысячи аварий. В них погибли 44 человека и еще свыше 1,5 тысяч человек получили ранения.