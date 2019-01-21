2019-01-21T10:50:30+03:00
Происшествия

В Самаре стали меньше убивать, грабить и разбойничать

А вот количество ДТП наоборот возросло
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В 2018 году в Самаре привлекли к ответственности более 5 тысяч преступниковВ 2018 году в Самаре привлекли к ответственности более 5 тысяч преступниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские подвели итоги своей работы за 2018 год. По данным правоохранителей, за минувший год в областной столице заметно снизилось число убийство, краж из квартир и машин, мошенничеств, грабежей и разбойных нападений. Кроме того, уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения. Также полицейские отмечают, что в минувшем году удалось не допустить роста уличной преступности. Все это благодаря тому, что полицейские совместно с представителями ДНД осуществляли безопасность людей во время проведения каких-либо мероприятий.

- В 2018 году была прекращена деятельность 17 игорных клубов, изъято более 500 единиц игрового оборудования. Удалось предотвратить незаконную реализацию алкоголя общей массой более 39 тонн. Кроме того, за минувший год было изъято более 50 кг запрещенных веществ, - рассказал начальник Управления МВД по Самаре Дмитрий Блохин.

Что касается злоумышленников, которых самарские полицейские задержали и привлекли к ответственности в прошлом году, то их общее количество превысило 5 тысяч человек. Более 700 человек совершили преступления в группе, 74 человека состояли в бандах, около 200 человек оказались сбытчиками наркотиков.

Несмотря на общее снижение преступности, в областной столице возросло число ДТП. В 2018 году на дорогах областной столицы произошло более 1 тысячи аварий. В них погибли 44 человека и еще свыше 1,5 тысяч человек получили ранения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В домах может стать холоднее: на Карла Маркса в Самаре ведут ремонт теплосети
В 2018 году самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей
Срочник из Самарской области погиб при падении БТР в ущелье в Абхазии
Судьбу налетчиков на самарские банки, убивших охранника, решат присяжные
В Самаре два такси не поделили перекресток: пострадала женщина
На нескольких мостах в Самарской области ограничат движение грузовиков
В региональном ГУ МВД поздравили с 70-летием бывшего начальника уголовного розыска
В Тольятти назначили нового главу департамента общественной безопасности
В Тольятти полицейские нашли в брюках у пассажира маршрутки марихуану
В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы
Два хоккеиста из Самарской области Илья Брызгалов и Семен Варламов вошли в топ-100 вратарей НХЛ по версии The Hockey News
Самарские ученые разработали уникальные лекарства для истощенных почв
Молодой самарец изнасиловал 15-летнюю знакомую у нее дома
Самарским дачникам помогут узаконить свои участки в лесах
На перекрестке в центре Самары не разъехались две легковушки