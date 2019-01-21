2019-01-21T11:27:07+03:00
Общество

Самарским дачникам помогут узаконить свои участки в лесах

Земли лесного фонда планируют перевести в категорию земель сельскохозяйственного назначения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: hinshtein.ruФото: hinshtein.ru
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Земли лесного фонда Самарской области к лету 2019 года могут перевести в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, сейчас в 63 регионе есть много земель, которые принадлежат лесному фонду, но фактически они заняты дачниками. Многие годы они пытаются стать полноправными собственниками своих участков, но никак не могут добиться этого на региональном уровне. Подобная проблема, к примеру, наблюдается в поселке Прибрежный.

В связи с этим Александр Хинштейн обратился в Федеральное агентство лесного хозяйства РФ с просьбой помочь решить данную проблему. В итоге ведомство поддержало предложение о смене категории земель и рекомендовало администрации Самары и региональному министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования организовать соответствующую процедуру перевода земель из одного статуса в другой для размещения садоводческих и дачных товариществ.

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