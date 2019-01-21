Молодой самарец изнасиловал 15-летнюю знакомую у нее дома
Парня уже нашли и задержали полицейские
Парню грозит до 15 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно в отдел полиции Промышленного района Самары обратилась 15-летняя девушка. Она рассказала, что стала жертвой насильника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По словам девушки, вечером к ней в гости пришел знакомый и против ее воли вступил с ней в близость. Предполагаемым злоумышленником оказался 18-летний молодой человек, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. Полицейские нашли и задержали его.
В СУ СК по Самарской области в отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.