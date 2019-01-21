2019-01-21T11:57:49+03:00
Общество

Самарские ученые разработали уникальные лекарства для истощенных почв

Полезные смеси помогают подтолкнуть плодородный слой земли к самоочищению и самовосстановлению
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский политехФото: Самарский политех
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Ученые самарского политеха придумали новое средство для оздоровления садов и полей. Они разработали уникальные лекарства и витамины, которые стимулируют способность истощенной почвы к самоочищению и самовосстановлению без использования химикатов. Свою разработку ученые назвали «Живым источником плодородия» или сокращенно «ЖИП».

- Нам удалось увеличить скорость образования гумуса - органического вещества почвы, которое содержит питательные вещества, необходимые высшим растениям - в десятки и даже в сотни раз. В итоге мы получили плодородную почву, на которой будут расти устойчивые, сильные, полезные, без нитратов растения, – поделилась магистрант самарского политеха Светлана Кутмина.

Ученые уже опробовали свои разработки на разных типах проблемных почв и для каждого из них подыскали наиболее эффективные варианты. Сейчас они работают над тем, в какую форму облечь свои лекарства, чтобы их было удобно использовать. В качестве одного из вариантов рассматривается выпуск полезных смесей в капсулах с растворимой оболочкой.

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