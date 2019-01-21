2019-01-21T12:14:48+03:00
Спорт

Два хоккеиста из Самарской области Илья Брызгалов и Семен Варламов вошли в топ-100 вратарей НХЛ по версии The Hockey News

Брызгалов занял 92 место, Варламов – 95-ое
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Семен Варламов в матче за Колорадо. ФОТО: avalanche.ice.nhl.com/Семен Варламов в матче за Колорадо. ФОТО: avalanche.ice.nhl.com/
Изменить размер текста:

Авторитетный журнал The Hockey News назвал 100 лучших вратарей НХЛ в истории. Среди них оказались два уроженца Самарской области – Семен Варламов и Илья Брызгалов. Всего же россиян там пятеро.

Илья Брызгалов занял 92 место в рейтинге. Будущий обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити родился в Тольятти и занимался в хоккейной школе «Лады». Однако профессиональную карьеру начал в московском «Спартаке». На рубеже веков Брызгалов защищал ворота родной «Лады». В НХЛ голкипер выступал за Анахайм, вместе с которым выиграл Кубок Стэнли, Финикс, Филадельфию, Эдмонтон и Миннесоту.

Семен Варламов – чемпион и серебряный призер первенства планеты – родился в Куйбышеве и до 11 лет занимался в школе ЦСК ВВС. Потом переехал в Ярославль. В НХЛ выступал за Вашингтон, сейчас защищает ворота Колорадо.

Кроме Брызгалова и Варламова в 100 лучших голкиперов включили россиян Сергея Бобровского (46 место), Евгения Набокова (56) и Николая Хабибулина (58). Первым же стал знаменитый Терри Савчук.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В домах может стать холоднее: на Карла Маркса в Самаре ведут ремонт теплосети
В 2018 году самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей
Срочник из Самарской области погиб при падении БТР в ущелье в Абхазии
Судьбу налетчиков на самарские банки, убивших охранника, решат присяжные
В Самаре два такси не поделили перекресток: пострадала женщина
На нескольких мостах в Самарской области ограничат движение грузовиков
В региональном ГУ МВД поздравили с 70-летием бывшего начальника уголовного розыска
В Тольятти назначили нового главу департамента общественной безопасности
В Тольятти полицейские нашли в брюках у пассажира маршрутки марихуану
В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы
Самарские ученые разработали уникальные лекарства для истощенных почв
Молодой самарец изнасиловал 15-летнюю знакомую у нее дома
Самарским дачникам помогут узаконить свои участки в лесах
На перекрестке в центре Самары не разъехались две легковушки