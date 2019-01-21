Два хоккеиста из Самарской области Илья Брызгалов и Семен Варламов вошли в топ-100 вратарей НХЛ по версии The Hockey News

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-21T12:14:48+03:00

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Авторитетный журнал The Hockey News назвал 100 лучших вратарей НХЛ в истории. Среди них оказались два уроженца Самарской области – Семен Варламов и Илья Брызгалов. Всего же россиян там пятеро.

Илья Брызгалов занял 92 место в рейтинге. Будущий обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити родился в Тольятти и занимался в хоккейной школе «Лады». Однако профессиональную карьеру начал в московском «Спартаке». На рубеже веков Брызгалов защищал ворота родной «Лады». В НХЛ голкипер выступал за Анахайм, вместе с которым выиграл Кубок Стэнли, Финикс, Филадельфию, Эдмонтон и Миннесоту.

Семен Варламов – чемпион и серебряный призер первенства планеты – родился в Куйбышеве и до 11 лет занимался в школе ЦСК ВВС. Потом переехал в Ярославль. В НХЛ выступал за Вашингтон, сейчас защищает ворота Колорадо.

Кроме Брызгалова и Варламова в 100 лучших голкиперов включили россиян Сергея Бобровского (46 место), Евгения Набокова (56) и Николая Хабибулина (58). Первым же стал знаменитый Терри Савчук.