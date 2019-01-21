В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-21T12:25:51+03:00

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В Самаре и области активизировались мошенники, которые под видом сотрудников газовых служб ходят по домам жителей и предлагают купить «очень нужные» приборы по большой скидке или осмотреть счетчики. В итоге люди лишаются своих сбережений. Обычно подобные «представления» злоумышленники проворачивают перед пожилыми гражданами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, только за прошлый год в Самарской области зарегистрировали 249 преступлений, совершенных мошенниками. При этом в 32 случаях люди становились жертвами псевдогазовиков.

Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют жителям проверять документы всех приходящих к ним сотрудников коммунальных служб и связываться с направившей их организацией, не упускать гостей из вида и не оставлять их одних в комнате, а также не спешить отдавать свои деньги за предлагаемый товар. Отметим, что о всех проверках газовые и иные подобные службы предупреждают заранее.