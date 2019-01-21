В Тольятти полицейские нашли в брюках у пассажира маршрутки марихуану

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-21T12:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях сотрудники ДПС остановили в Комсомольском районе Тольятти маршрутку, водитель которой нарушил ПДД. В ходе беседы с мужчиной полицейские заметили, что его пассажир стал заметно нервничать. Стражи порядка решили его досмотреть. В итоге в кармане брюк мужчины полицейские нашли сверток с 15,92 граммами марихуаны.

Сотрудники ДПС задержали злоумышленника. Им оказался безработный 38-летний житель Автограда, который ранее был судим за кражу и мошенничество. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества.