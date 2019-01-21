2019-01-21T13:17:15+03:00
Общество

В Тольятти назначили нового главу департамента общественной безопасности

Мудрить в городской администрации не стали и позвали уже работавшего у них чиновника
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: TLT.ruФото: TLT.ru
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В Тольятти назначили нового руководителя департамента общественной безопасности. Им стал Виталий Денисов. Об этом назначении было объявлено в понедельник, 21 января, на аппаратном совещании в городской мэрии.

Отметим, что Виталий Денисов уже занимал эту должность. Он работал на ней в течение четырех лет. С 2012 года Виталий Денисов трудился на посту заместителя главы Ставропольского района по общественной безопасности.

Также сегодня был официально представлен новый заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Олег Захаров. Напомним, что Виктора Андреянова, который ранее занимал этот пост, уволили из-за срыва строительства ряда социальных объектов города

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