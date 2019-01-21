Судьбу налетчиков на самарские банки, убивших охранника, решат присяжные

СЕГОДНЯ 14:16 2019-01-21T14:16:33+03:00

Виктор Самсонов во время ареста признавал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас коллегия заседателей, которые рассмотрят дело банды Самсонова, еще формируется

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В минувшую пятницу, 18 января, в Самарском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела банды Виктора Самсонова. Мужчину вместе с Дмитрием Климовым обвиняют в серии разбойных нападений на городские банки. Их знакомому Александру Шуваеву вменяют изготовление для налетчиков оружия. Самсонову также предстоит ответить за убийство охранника "Локо-Банка" Петра Стрельцова.

- Дело будет рассматривать коллегия присяжных. В пятницу она не сформировалась, поэтому заседание перенесли на 8 февраля, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе суда.

Напомним, что, по версии следствия, Виктор Самсонов в 2016 году предложил Климову грабить банки. Тот согласился, Шуваев помогал им с боеприпасами. К каждому нападению мужчины тщательно готовились, закупали маски и специальные костюмы, например, рабочие комбинезоны, в которых они в августе 2016-го ворвались в "Локо-Банк" на Победе и утащили оттуда порядка 10 миллионов. Потом было еще 4 нападения - последнее в том же банке на Победе. Действовал один Самсонов - он застрелил охранника, пытавшегося оказать преступнику сопротивление.

Всего злодеи награбили около 15 миллионов рублей. Они тратили их на "красивую жизнь". Осенью 2017-го разбойников разоблачили - Виктор Самсонов неаккуратной действовал при покупке маски для последнего нападения и этим выдал себя.

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