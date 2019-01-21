2019-01-21T14:28:30+03:00
Происшествия

Срочник из Самарской области погиб при падении БТР в ущелье в Абхазии

Молодому человеку был всего 21 год
Анастасия ФИЛАТОВА
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Боевая техника рухнула в ущелье глубиной около 40 метровБоевая техника рухнула в ущелье глубиной около 40 метровФото: Скриншот с видео
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На территории российской военной базы в Абхазии произошло ЧП. Там в минувшую пятницу, 18 января, в районе поселка Цебельда в ущелье рухнул бронетранспортер. В результате три человека погибли и еще двое получили травмы. В числе погибших оказался и 21-летний срочник из Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Все случилось в минувшую пятницу, 18 января. БТР ехал в колонне боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации. На узком участке дороги БТР съехал на обочину, грунт осыпался и техника рухнула вниз. Высота падения составила около 40 метров. Как пишет ТАСС со ссылкой на военную прокуратуру ЮВО, в настоящее время по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В Абхазии солдат-срочник из Сызрани погиб при падении БТР в ущелье .

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