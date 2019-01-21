В 2018 году самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей
Их привлекли к ответственности за слишком настойчивые звонки и визиты к должникам
Фото: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы в Самарской области продолжают привлекать к ответственности провинившихся коллекторов. Только в прошлом году за нарушение спокойствия и прав жителей региона сотрудники областного УФССП оштрафовали их на 1,3 млн рублей.
Всего же на действия коллекторов в минувшем году поступило 913 жалоб. Чаще всего они были связаны с настойчивыми звонками, сообщениями и визитами.
К настоящему времени суды Самары и области рассмотрели уже 51 протокол. Юридическим лицам назначили наказания в виде штрафов в размере от 20 до 55 тысяч рублей.