В 2018 году самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-21T14:44:40+03:00

Их привлекли к ответственности за слишком настойчивые звонки и визиты к должникам

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Судебные приставы в Самарской области продолжают привлекать к ответственности провинившихся коллекторов. Только в прошлом году за нарушение спокойствия и прав жителей региона сотрудники областного УФССП оштрафовали их на 1,3 млн рублей.

Всего же на действия коллекторов в минувшем году поступило 913 жалоб. Чаще всего они были связаны с настойчивыми звонками, сообщениями и визитами.

К настоящему времени суды Самары и области рассмотрели уже 51 протокол. Юридическим лицам назначили наказания в виде штрафов в размере от 20 до 55 тысяч рублей.