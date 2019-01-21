В домах может стать холоднее: на Карла Маркса в Самаре ведут ремонт теплосети

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-21T15:08:12+03:00

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В понедельник, 21 января, в домах жителей Октябрьского района Самары может ненадолго стать холоднее. Дело в том, что сотрудники Предприятия тепловых сетей проводят там около дома № 185 на проспекте Карла Маркса ремонтные работы.

- На обратный трубопровод были переведены жители 11 многоквартирных домов, одно медицинское и 2 учебных заведения, - сообщил на своей странице в Твиттере первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Что бы сделали самарцы, если бы стали мэром? 00:00 00:00

Под ограничения попали дома по адресам: улица Гаражная, 10 и 14, проспект Карла Маркса, 167 — 185а, а также улица Революционная, 64б и 66. Земляные работы на месте повреждения специалисты ПТС планируют завершить до 16:00. После этого они начнут заполнять систему теплоносителем. Полностью восстановить подачу горячей воды и тепла представители компании обещают до 20:00.