2019-01-21T15:20:15+03:00
Общество

Самарскую область накроет сильный снег и метель

Погода испортится примерно на сутки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Жителям региона советуют пересидеть непогоду домаЖителям региона советуют пересидеть непогоду домаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

К вечеру понедельника, 21 января, в Самарской области ухудшится погода. Ожидаются небольшой и умеренный, а местами и сильный снег, слабая метель, ветер со скоростью 8-13 м/с, а также снежные заносы на дорогах. По данным Приволжского УГМС, такая погода будет хозяйничать в 63 регионе до 19 часов вторника, 22 января. Температура воздуха по области ночью -8...-13 °С, днем -6..-11 °С; в Самаре ночью -8...-10 °С, днем -7...-9 °С. В среду стихия даст жителям Самарской области небольшую передышку, а вот в четверг, 24 января, она вновь вернется.

Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС по Самарской области напоминает жителям, что во время непогоды не стоит выходить из дома; не оставлять детей без присмотра; не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, а также под деревьями и ЛЭП. Также сотрудники МЧС рекомендуют самарцам не парковаться возле деревьев. Кроме того, водителей призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

Колесо не вертится, дороги замело: можно ли Самару считать городом-курортом зимой?

00:00
00:00

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На день «Халяль» в Самару приедут гости из 27 стран мира
Юные самарские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по бильярду
Олег Ланин вторую часть сезона будет выступать в «Химках»
Тольяттинец предложил полицейскому взятку в 250 тысяч рублей, но тот отказался
В Самаре появится комиссия по выяснению причин аварий на теплосетях
Самарский космонавт Олег Кононенко заснял лунное затмение с борта МКС
Грозит ли Самаре эпидемия гриппа?
К середине недели в Самарской области похолодает до -32 °C
В домах может стать холоднее: на Карла Маркса в Самаре ведут ремонт теплосети
В 2018 году самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей
Срочник из Самарской области погиб при падении БТР в ущелье в Абхазии
Судьбу налетчиков на самарские банки, убивших охранника, решат присяжные
В Самаре два такси не поделили перекресток: пострадала женщина
На нескольких мостах в Самарской области ограничат движение грузовиков
В региональном ГУ МВД поздравили с 70-летием бывшего начальника уголовного розыска
В Тольятти назначили нового главу департамента общественной безопасности
В Тольятти полицейские нашли в брюках у пассажира маршрутки марихуану
В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы
Два хоккеиста из Самарской области Илья Брызгалов и Семен Варламов вошли в топ-100 вратарей НХЛ по версии The Hockey News
Самарские ученые разработали уникальные лекарства для истощенных почв
Молодой самарец изнасиловал 15-летнюю знакомую у нее дома
Самарским дачникам помогут узаконить свои участки в лесах
На перекрестке в центре Самары не разъехались две легковушки
Звезду фильма «Овод» актера Андрея Харитонова прооперировали в шестой раз