Самарскую область накроет сильный снег и метель

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-21T15:20:15+03:00

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К вечеру понедельника, 21 января, в Самарской области ухудшится погода. Ожидаются небольшой и умеренный, а местами и сильный снег, слабая метель, ветер со скоростью 8-13 м/с, а также снежные заносы на дорогах. По данным Приволжского УГМС, такая погода будет хозяйничать в 63 регионе до 19 часов вторника, 22 января. Температура воздуха по области ночью -8...-13 °С, днем -6..-11 °С; в Самаре ночью -8...-10 °С, днем -7...-9 °С. В среду стихия даст жителям Самарской области небольшую передышку, а вот в четверг, 24 января, она вновь вернется.

Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС по Самарской области напоминает жителям, что во время непогоды не стоит выходить из дома; не оставлять детей без присмотра; не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, а также под деревьями и ЛЭП. Также сотрудники МЧС рекомендуют самарцам не парковаться возле деревьев. Кроме того, водителей призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.