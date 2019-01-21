К середине недели в Самарской области похолодает до -32 °C

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-21T15:42:56+03:00

Сильные морозы будут держаться в Самарской области в течение двух ночей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильные морозы будут испытывать жителей региона на прочность по ночам

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На этой рабочей неделе жителей Самарской области ждут погодные «качели». Сначала в регионе будет властвовать снег, потом он сменится морозами, а затем «возьмут слово» сильный ветер и метели.

Так, в среду и четверг Самарская область будет находиться под влиянием антициклона, который принесет сухую, морозную погоду со слабым ветром. В ночь на среду, 23 января, синоптики Приволжского УГМС прогнозируют слабый туман и изморозь. Температура воздуха составит -18...-23 °C, местами -25...-30 °C. Днем будет немного «теплее»: -15...-20 °C.

А вот в ночь на четверг, 24 января, столбики термометров опустятся еще ниже: -23...-28 °C, местами до -32 °C. Днем морозную погоду разбавят небольшой и умеренный снег, метель, а также сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит -13...-18 °C.

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