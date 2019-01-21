2019-01-21T15:45:39+03:00
Пресс-центр "КП"

Грозит ли Самаре эпидемия гриппа?

В пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» состоится мероприятие, посвященной заболеваемости ОРВИ в Самарской области
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Когда в Самарском регионе ожидается пик заболеваемости гриппом?Когда в Самарском регионе ожидается пик заболеваемости гриппом?Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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22 января 2019 г. в 12.00 в Пресс-центре «Комсомольской правды» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова и заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская расскажут об эпидемической обстановке по ОРВИ в Самаре и губернии, сколько заболевших сезонными вирусными заболеваниями на сегодняшний день. Специалисты ответят на волнующий многих вопрос: когда прогнозируется пик эпидемии гриппа в Самаре? Какой штамм вируса атакует горожан и какими осложнениями он опасен? Жителям региона напомнят о необходимости прививаться от гриппа.

Место проведения: ул. Лесная, 9, пресс-центр ИД «Комсомольская правда-Самара».

Главный внештатный специалист по терапии минздрава Самарской области Олег Фатенков о том, чем отличается ОРЗ от ОРВИ

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