Самарский космонавт Олег Кононенко заснял лунное затмение с борта МКС

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-21T17:09:27+03:00

Он показал, как выглядит это явление из космоса

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью жители Земли могли наблюдать одно из космических явлений — лунное затмение. В России полные фазы были видны в Заполярье, а в мире — в Атлантике, Северной и Южной Америке.

Запечатлеть это явление удалось многим жителям нашей планеты, в том числе и самарцам, но самым необычным и самым близким фото можно назвать снимок самарского космонавта Олега Кононенко, которое он сделал с борта Международной космической станции. На его фотографии Луна видна как на ладони. На снимке она практически полностью погружена в тень Земли. Ярко светит только ее небольшой участок.

Отметим, что Луна находилась в тени нашей планеты 1 час 3 минуты. Максимальная фаза затмения наступила в понедельник, 21 января, в 8:12 по московскому времени, а закончилось оно в 10:48.