2019-01-21T16:19:39+03:00
Общество

В Самаре появится комиссия по выяснению причин аварий на теплосетях

В числе прочего она проверять подготовку технического персонала, занимающегося устранением повреждений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре создадут межведомственную комиссию по выяснению причин аварий на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что только с 30 декабря по 20 января в областной столице было выявлено 10 повреждений на теплосетях, в результате которых жители 1761 многоквартирных домов остались без отопления. Одна из последних коммунальных аварий произошла 17 января на улице Гастелло.

- Количество порывов увеличивается из-за износа тепловых сетей, в частности, на бесхозных коммуникациях, обслуживанием которых долгое время никто не занимался, - отмечают в ПТС.

По мнению первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, некоторые прорывы происходят из-за смены температрурного режима в сетях. Его меняют в зависимости от погодных условий. Он считает, что многих аварий удастся избежать, если отказаться от корректировки температуры в трубах.

Специально для подробного изучения каждого случая повреждения тепломагистралей и будет создана межведомственная комиссия. Также она проверит подготовку технического персонала, который устраняет подобные аварии.

В городской администрации отмечают, что всем жителям, которые этой зимой попали под отключения тепла, проведут перерасчет платы за коммунальные услуги.

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