2019-01-21T16:35:13+03:00
Происшествия

Тольяттинец предложил полицейскому взятку в 250 тысяч рублей, но тот отказался

Молодой человек хотел избежать наказания за незаконный оборот наркотиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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За попытку дать взятку полицейскому тольяттинцу грозит до 12 лет лишения свободыЗа попытку дать взятку полицейскому тольяттинцу грозит до 12 лет лишения свободыФото: Архив "КП"
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В Тольятти правоохранители задержали 26-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в попытке дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, 14 декабря 2018 года тольяттинец, находясь в служебном кабинете сотрудника полиции, передал ему 250 тысяч рублей. Он хотел, чтобы правоохранитель за эти деньги помог избежать ему уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Однако полицейский отказался от незаконного вознаграждения.

В СУ СК по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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