2019-01-21T16:52:14+03:00
Спорт

Олег Ланин вторую часть сезона будет выступать в «Химках»

Весь прошлый сезон и половину этого полузащитник играл за «Крылья Советов»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ФОТО: ФК "Краснодар"ФОТО: ФК "Краснодар"
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Олег Ланин вторую часть сезона проведет в ФНЛ. «Краснодар», которому принадлежит футболист, отправил его в аренду в «Химки». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

- Полузащитник перешел в подмосковный клуб до конца сезона-2018/2019, -

говорится в сообщении.

Напомним, Ланин выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» весь прошлый сезон и половину этого. В розыгрыше РПЛ он сыграл за самарцев в восьми встречах. В зимнюю паузу боссы команды приняли решение перекроить состав. Несколько игроков «КС» не полетели с основной командой на первый сбор. Ланин оказался в их числе.

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