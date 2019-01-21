Юные самарские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по бильярду

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-21T16:52:39+03:00

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В Казани прошло первенство России по бильярдному спорту. В нем принимали участие и спортсмены из Самарской области. Они смогли завоевать целых три медали: две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Так, серебро взяли Александр Молчанов и Валерия Кондратьева. Первый выступал в категории до 16 лет, а вторая — в категории до 13 лет. Бронзовым призером стал Егор Большаков. Он выступал в категории до 13 лет среди мальчиков.

Отметим, что 10-летняя Валерия Кондратьева в прошлом году прославилась на всю страну благодаря тому, что стала самой юной чемпионкой России по бильярду.

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