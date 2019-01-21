2019-01-21T18:15:27+03:00
Общество

На день «Халяль» в Самару приедут гости из 27 стран мира

На день «Халяль» в Самару приедут гости из 27 стран мира
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Самару снова приедут туристы со всего мира. Новым поводом для этого после Чемпионата мира по футболу станет шестой Всемирный день «Халяль». Вопросы подготовки этого масштабного мероприятия обсуждали в пятницу, 18 января, на совещании в правительстве Самарской области.

Вместе с областным правительством организаторами Всемирного дня «Халяль» выступают организация «United World Halal Development» и Международная Ассоциация Исламского бизнеса.

Шестой Всемирный день «Халяль» - мероприятие международного уровня и по мнению организаторов призвано повысить туристическую привлекательность региона.

Событие масштабное, по традиции оно будет состоять из трех частей. Одна их них — это ярмарка халяльной продукции, где все смогут ознакомится с мусульманскими традициями питания. Также в рамках дня «Халяль» состоится выставка и экономический саммит.

Планируется участие в мероприятии примут свыше 100 делегатов из 27 стран мира. На выставке и ярмарке будут размещены 200 российских стендов и 50 экспозиций из стран Персидского Залива, Юго-Восточной Азии, Бразилии, Южной Африки, Австралии, Великобритании и стран участников Европейского союза.

После этого мероприятия Самара станет местом проведения и других масштабных мероприятий как деловой, так и туристической направленности, считает председатель «United World Halal Development» господин Абдула Джамила Мохамед Джинна.

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