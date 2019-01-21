Музей Эльдара Рязанова в честь Дня студента будет дарить подарки
В самарском музее Эльдара Рязанова на улице Фрунзе, 120 отметят День студента. Вместо одного праздник будет длится целых три дня, с 25 по 27 января. Двери музея будут открыты каждый день с 10 до 18 часов.
Отмечать праздник его организаторы обещают с приятными сюрпризами и подарками. Приглашаются все, однако студентов в их день, конечно, ждет бонус. По студенческим билетам вход в музей Эльдара Рязанова будет бесплатным.
Кроме того, и уйти оттуда можно будет не с пустыми руками. У всех будет возможность выиграть призы от партнеров музея: билеты в кино, на каток, получить возможность записать песню или посетить танцевальную вечеринку.
- Розыгрыш пяти главных призов состоится в музее 27 января в 18 часов. Имена победителей будут опубликованы 28 января.