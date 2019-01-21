В ТЦ «Мега» сработала сигнализация: эвакуировали 530 человек
Вечером в понедельник, 21 января, посетителей торгового центра «Мега» напугал сигнал тревоги. Он прозвучал в 18.15. Об этом сообщили в управлении ГУ МЧС России по Самарской области.
На место сразу выехали сотрудники пожарно-спасательной службы. Из-за сработавшей в здании сигнализации сотрудников и покупатлей торгового центра эвакуировать. Всего из здания вывели 530 человек.
После этого специалисты проверили каждый уголок торгового центра.
- После разведки было установлено, что срабатывание сигнализации ложное, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В 18.32 тревога была отменена, люди смогли вернуться в торговый центр, продолжить работу и заняться покупками.
Напомним, что в торговом центре «Мега» ложные сигналы тревоги случались и раньше. Последнее произошло месяц назад, 23 декабря 2018 года.