В ТЦ «Мега» сработала сигнализация: эвакуировали 530 человек

СЕГОДНЯ 19:47 2019-01-21T19:47:37+03:00

На улице людям пришлось провести около 15 минут

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Вечером в понедельник, 21 января, посетителей торгового центра «Мега» напугал сигнал тревоги. Он прозвучал в 18.15. Об этом сообщили в управлении ГУ МЧС России по Самарской области.

На место сразу выехали сотрудники пожарно-спасательной службы. Из-за сработавшей в здании сигнализации сотрудников и покупатлей торгового центра эвакуировать. Всего из здания вывели 530 человек.

После этого специалисты проверили каждый уголок торгового центра.

- После разведки было установлено, что срабатывание сигнализации ложное, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В 18.32 тревога была отменена, люди смогли вернуться в торговый центр, продолжить работу и заняться покупками.

Напомним, что в торговом центре «Мега» ложные сигналы тревоги случались и раньше. Последнее произошло месяц назад, 23 декабря 2018 года.