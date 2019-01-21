2019-01-21T21:52:19+03:00
Общество

Этой ночью Самару от снега будут «спасать» больше 330 спецмашин

По прогнозам синоптиков снегопад может усилится
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Самары перевел в режим нон-стоп. Чтобы устранить последствия снегопада убирать дороги города будут всю ночь, утро и день без перерыва.

Поскольку по прогнозам синоптиков в ночь на 22 января снегопад может усилиться, количество снегоуборочной техники и рабочих увеличено.

- Согласно плану работ МП «Благоустройство» в ночную смену для расчистки улиц города выводит в два раза больше рабочих - 195 человек. Из них более 120 дорожных рабочих выйдут с 5 утра на расчистку посадочных площадок и пешеходных переходов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также на дороги Самары выйдет больше снегоуборочной техники — 332 спецмашины, в том числе 167 самосвалов для вывоза снега на полигоны, 56 погрузчиков, 43 дорожные комбинированные машины.

Первым делом от снега будут освобождать основные городские магистрали и подъезды к больницам, школам и другим соцучреждениям.

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Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК также было поручено обеспечить необходимый выход снегоуборочной техники и дворников.

По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной качество и своевременность работы управляющих организаций находится на личном контроле глав районных администраций. Все жалобы горожан на плохую уборку снега и льда обрабатываются в первую очередь, - уточняют в городской администрации.

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