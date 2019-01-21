2019-01-21T22:13:37+03:00
Общество

«Что за тело в трубках?»: по Самаре разъезжает «Газель» с «инопланетянином»

Самарцев ошарашила необычная промо-акция
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Уже некоторое время жители Самары сталкиваются на дорогах города с необычной картиной: «Газель» с прозрачным прицепом, а внутри странная фигура, как из фантастических фильмов в скафандре, в трубках и проводах. В социальных сетях по этому поводу развернулось бурное обсуждение.

- Кто-нибудь сегодня ехал часа в 2 дня примерно по ул. Стуктурной, пересечение с Нижне-карьерной? Около ритуальных услуг стояла Газель с прозрачным тентом, внутри было "тело", в "скафандре", прям как из "молчания ягнят". Рядом стоял стол и трубки шли к этому "телу". Кто знает, что это было??? Живой он там, мертвый, или муляж? - написала одна из жительниц города.

К счастью все ее страхи тут же развеяли.

- Это инопланетянин, - написали в ответ и не ошиблись.

Те, кто уже сталкивался со странным автомобилем объяснили, что это всего лишь оригинальная промо-акция — приглашение на выставку инопланетян в ТЦ «Московский». Есть на той «Газели» даже соответствующий призыв.

- А вечером в этом кубе еще и свет разноцетный, выглядит прикольно, - оценили некоторые.

Так что бояться оказалось нечего. Единственное, что смутило горожан, что останавливается этот автомобиль у неподходящих мест, то у компании ритуальных услуг, то у онкоцентра. Хотя, может быть и это часть задумки.

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