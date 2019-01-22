В Самарской области браконьер убил трех косуль на 360 тысяч рублей
Житель Самарской области попался на незаконной охоте. В минувшую субботу, 19 января, мужчина отправился в лес в Безенчукском районе и убил там трех сибирских косуль. Ущерб, причиненный им, составил 360 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства Самарской области.
Браконьера практически сразу задержали правоохранители. Он признал свою вину и начал активно сотрудничать с органами дознания. Нанесенный государству ущерб он уже полностью возместил. В скором времени мужчина предстанет перед судом за незаконную охоту, где ему будет избрана соответствующая мера наказания.
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