В Тольятти ищут виновника аварии, из-за которого пострадал 13-летний пассажир автобуса

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-22T09:24:09+03:00

Неизвестный автомобилист врезался в автобус, а затем скрылся с места ДТП

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В Тольятти полицейские разыскивают водителя, который устроил аварию и уехал с места происшествия. ДТП произошло в минувшую пятницу, 18 января, около 8:15 в районе дома № 104 на улице Автостроителей.

По данным ГУ МВД по Самарской оласти, неизвестный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по кольцевой развязке, врезался в пассажирский автобус, которые ехал в попутном направлении. После этого автомобилист покинул место ДТП.

В результате случившегося пострадал 13-летний пассажир автобуса, который на момент аварии стоял в середине автобуса. Подросток получил травмы, с которыми сам обратился в медучреждение. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и назначили ему амбулаторное лечение.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности водителя или был свидетелем данного ДТП, сообщить об этом по телефонам: 8 (8482) 22-80-05, 8 (8482) 93-60-61, 02 (102) или обратиться по адресу: Тольятти, улица Льва Толстого, 39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru.