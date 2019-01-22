В Тольятти ищут виновника аварии, из-за которого пострадал 13-летний пассажир автобуса
В Тольятти полицейские разыскивают водителя, который устроил аварию и уехал с места происшествия. ДТП произошло в минувшую пятницу, 18 января, около 8:15 в районе дома № 104 на улице Автостроителей.
По данным ГУ МВД по Самарской оласти, неизвестный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по кольцевой развязке, врезался в пассажирский автобус, которые ехал в попутном направлении. После этого автомобилист покинул место ДТП.
В результате случившегося пострадал 13-летний пассажир автобуса, который на момент аварии стоял в середине автобуса. Подросток получил травмы, с которыми сам обратился в медучреждение. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и назначили ему амбулаторное лечение.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности водителя или был свидетелем данного ДТП, сообщить об этом по телефонам: 8 (8482) 22-80-05, 8 (8482) 93-60-61, 02 (102) или обратиться по адресу: Тольятти, улица Льва Толстого, 39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru.