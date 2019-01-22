В региональном УФСИН поблагодарили «КП-Самара» за сотрудничество

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-22T09:38:01+03:00

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В УФСИН по Самарской области в пятницу, 18 января, чествовали журналистов, которые освещают деятельность пенитенциарной системы региона. В мероприятии приняли участие начальник УФСИН России по Самарской области, генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, его заместитель полковник внутренней службы Игорь Третьяков.

- Генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов отметил, что уголовно-исполнительная система Самарской области открыта для журналистов. Пресс-служба УФСИН работает в тесном контакте с представителями средств массовой информации. Успешно работает информационный совет при Общественном совете УИС, - рассказали в в региональном УФСИН.

На мероприятии отметили и «Комсомольскую правду – Самара». Сотрудников издания поблагодарили за сотрудничество и вручили им памятные подарки.

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