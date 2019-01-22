2019-01-22T09:32:39+03:00
Происшествия

В центре Самары "Гранта" выехала на перекресток и влетела в "Приору"

Сейчас полицейские разбираются во всех обстоятельствах случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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В аварии не обошлось без пострадавшихВ аварии не обошлось без пострадавшихФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера ночью, 21 января, в историческом центре Самары произошло ДТП. Примерно в час ночи на улице Самарской "Лада Гранта", которой управлял 21-летний молодой человек, столкнулась с "Ладой Приорой" с 31-летним водителем. В обстоятельствах происшествия разбирались полицейские.

- По предварительной версии сотрудников УГИБДД, "Гранта" выехала на регулируемый перекресток улиц Ульяновской и Самарской на запрещающий сигнал светофора. Там она столкнулась с "Приорой", ехавшей в сторону Вилоновской, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В аварии не обошлось без пострадавших. Травмы получил водитель "Приоры", он самостоятельно обратился за помощью к медикам.

Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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