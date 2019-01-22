В центре Самары "Гранта" выехала на перекресток и влетела в "Приору"
Вчера ночью, 21 января, в историческом центре Самары произошло ДТП. Примерно в час ночи на улице Самарской "Лада Гранта", которой управлял 21-летний молодой человек, столкнулась с "Ладой Приорой" с 31-летним водителем. В обстоятельствах происшествия разбирались полицейские.
- По предварительной версии сотрудников УГИБДД, "Гранта" выехала на регулируемый перекресток улиц Ульяновской и Самарской на запрещающий сигнал светофора. Там она столкнулась с "Приорой", ехавшей в сторону Вилоновской, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В аварии не обошлось без пострадавших. Травмы получил водитель "Приоры", он самостоятельно обратился за помощью к медикам.
Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение.