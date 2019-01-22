До стадиона «Самара Арена» запустят еще один трамвай

СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-22T10:45:25+03:00

Он будет курсировать только в будние дни

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В Самаре скорректируют схему движения трамвая № 7. Этот маршрут хотят продлить до стадиона «Самара Арена». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Сейчас до спортобъекта по будням ходит трамвай № 14. Как отметили представители ведомства, эта схема временная. Вместо него в рабочие дни планируется пустить трамвай № 7, который сейчас курсирует от улицы Победы до Барбошиной поляны. По выходным его схема меняться не будет.

Напомним, что в этом году до «Самара Арены» пустят еще два трамвая: № 6, который будет ходить от Барбошиной поляны, и № 17, который будет курсировать от улицы Тухачевского. Оба этих маршрута будут льготной альтернативой трамваям S5 и S5k.