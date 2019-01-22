В Тольятти на козырьке подъезда нашли труп женщины

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-22T09:53:59+03:00

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Утром во вторник, 22 января, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Там на козырьке подъезда одного из домов на Цветном бульваре был найден труп женщины. Об этом сообщает группа «Патруль Тольятти».

- На козырьке подъезда лежит бездыханное тело женщины. Жуткое зрелище, - рассказывают очевидцы.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит узнать все подробности и детали смертельной трагедии.