Определиться с выбором социального проекта самарским полуфиналистам конкурса «Лидеры России» помогут представители НКО

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-22T10:00:14+03:00

Жители Самарской области подали больше всех заявок из ПФО на конкурс «Лидеры России»

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Справиться с заданием «Сердце Лидера» полуфиналистам конкурса «Лидеры России» помогут в социально-ориентированных некоммерческих организациях. Представители НКО посодействуют в выборе проекта, который нужно будет сделать для того, чтобы пробиться в финал, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Проекты могут быть совершенно любыми – от помощи приютам для животных и благоустройства заповедников до организации досуга для пожилых людей в домах престарелых. Главное, чтобы проект приносил пользу.

- Полуфиналистам конкурса «Лидеры России» предлагают лично реализовать социальный проект, направленный на благо общества или отдельных социальных групп, а затем загрузить в Личные кабинеты видеоотчет о его выполнении до 21 февраля 2019 года, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Для самарских полуфиналистов конкурса организуют дискуссионный клуб, на который пригласят представителей НКО, а также предложат перечень некоммерческих организаций и ресурсных центров, на базе которых можно будет реализовать свой проект.

Заседание клуба пройдет 23 января в 18:00 в историческом парке «Россия – Моя история» на улице Красноармейской, 131.