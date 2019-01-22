В Самарской области приставы «выбили» из алиментщиков почти 134 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-22T10:10:55+03:00

Часть денег должники выплатили только после наложения на них запретов

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Судебные приставы Самарской области продолжают бороться со злостными неплательщиками алиментов и «выбивать» из них долги. Так, в 2018 году сотрудники регионалного УФССП взыскали с алиментщиков почти 134 миллиона рублей.

Всего за прошлый год приставы окончили 13691 исполнительное производство о взыскании алиментов. Большинство должников выплачивали необходимые суммы сами, но некоторые проявили завидное упорство в игнорировании своих детей и приставов, поэтому на них пришлось наложить различные запретительные меры. Только после этого алиментщики погасили свои долги. Всего таким образом было получено 13,8 млн рублей.

Также в минувшем году приставы помогли сиротам получить жилье. Благодаря их вмешательству обладателями собственного жилья стали 620 детей-сирот.