2019-01-22T10:27:38+03:00
Происшествия

Жительница Самары поссорилась с матерью и ударила ее ножом в живот

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарчанке грозит уголовное наказание за нападение на матьСамарчанке грозит уголовное наказание за нападение на матьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно в квартире дома на улице Фадеева в Самаре произошло преступление. Там 34-летняя женщина напала с ножом на свою 55-летнюю мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, между родственницами произошла ссора. В ходе выяснения отношений дочь схватила нож и несколько раз ударила им мать в живот. Спустя некоторое время пострадавшая сама обратилась за помощью к медикам, которые приняли решение госпитализировать ее в больницу.

Злоумышленницу задержали. В настоящее время в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его расследование продолжается.

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