Самарчанка Анастасия Павлюченова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-22T11:01:13+03:00

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Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии, который проходит в Мельбурне. В четвертьфинале турнира спортсменка уступила американке Даниэль Коллинз.

Встреча спортсменок завершилась со счетом 6:2, 5:7, 1:6 в пользу представительницы США. Самарчанка выполнила 6 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 4 брейк-пойнта, а на счету ее соперницы 6 эйсов, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов. Теперь американке предстоит сразиться с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) - Эшли Барти (Автралия).