«МегаФон» разогнал интернет в самарской «Авроре»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-22T11:07:51+03:00

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Компания «МегаФон» обеспечила качественное покрытие во всех помещениях торгового центра «Аврора» в Самаре. После проведенных работ скорость мобильного интернета в скоростной сети 4G в среднем выросла до 40 Мбит/с.

Размещение оборудования связи непосредственно внутри зданий – необходимость для многих современных сооружений из стекла, бетона и других материалов, ослабляющих радиосигнал внешней мобильной сети. Поэтому специалисты «МегаФона» планомерно обеспечивают indoor-покрытие самых посещаемых торговых центров Самары. В прошлом году качество связи было значительно улучшено в ТЦ «Космопорт», «МЕГА», «Парк Хаус», «Вива Ленд». В данный момент работы ведутся еще в нескольких центрах, а в «Авроре» абоненты оператора уже могут ощутить результаты усиления сигнала.

«Для многих самарских абонентов ежедневный выход в интернет также привычен, как и сами визиты в торговые центры. Посетители ТЦ открывают на смартфонах сайты магазинов, уточняют цены, переписываются в соцсетях с друзьями, советуются по поводу покупок. И хотят, чтобы интернет был доступен абсолютно в любом месте. Поэтому мы и разрабатываем уникальные технические решения для каждого здания, где ежедневно бывают тысячи наших клиентов», – рассказывает директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

На всей территории «Авроры» сейчас доступен мобильный интернет – как в сети 3G (до 5 Мбит/с.), так и 4G (до 40 Мбит/с.). По результатам работ и итоговых замеров, даже в часы наибольшей нагрузки и в предпраздничные дни, когда в интернет одновременно выходят сотни посетителей ТЦ, скорость доступа в сети 4G составляла порядка десятка Мбит/с, что также вполне комфортно для серфинга и работы большинства интернет-сервисов.