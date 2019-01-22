2019-01-22T11:21:16+03:00
Происшествия

В Самаре двух продавщиц магазина поймали на взятке полицейскому

Правоохранитель не соблазнился 30 тысячами рублей и доложил об этом руководству
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Женщин задержали сразу после передачи денегЖенщин задержали сразу после передачи денегФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Советский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело в отношении двух местных жительниц. Их подозревают в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, 22 декабря 2018 года женщины 33-х и 50-ти лет, которые работают продавщицами в магазине, попытались передать 30 тысяч рублей полицейскому. Они хотели, чтобы страж порядка прекратил проверку торговой точки, а также чтобы не привлекал их к отвественности и не изымал алкогольную продукцию.

- Полицейский доложил об этом руководству. Злоумышленницы были задержаны после передачи взятки, - уточнили в ГУ МВД по региону.

В настоящее время правоохранители продолжают разбираться во всех деталях произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области сотрудники ДПС помогли замерзающей девушке починить машину
В Самарской области автобус сбил 15-летнего мальчика
В Самаре отремонтируют участок дороги перед мостом на улице Главной
Самедов, Джано и Шишкин выйдут в стартовом составе «Крыльев Советов» в контрольном матче с «Жилиной»
В Тольятти разбойник с ножом ограбил цветочный павильон
В Самаре с крыши дома на Волжском проспекте упал молодой человек
В Самаре в 10 классах в 7 школах приостановили учебный процесс из-за ОРВИ и гриппа
Самарский пенсионер выиграл в лотерею 1 млн рублей
В Самаре строительная фирма накопила долг по налогам в более чем 600 тысяч рублей
В Самаре обновят изношенный коллектор с 45-летним стажем работы
«МегаФон» разогнал интернет в самарской «Авроре»
Самарчанка Анастасия Павлюченова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open