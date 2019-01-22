В Самаре двух продавщиц магазина поймали на взятке полицейскому
Советский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело в отношении двух местных жительниц. Их подозревают в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
По данным правоохранителей, 22 декабря 2018 года женщины 33-х и 50-ти лет, которые работают продавщицами в магазине, попытались передать 30 тысяч рублей полицейскому. Они хотели, чтобы страж порядка прекратил проверку торговой точки, а также чтобы не привлекал их к отвественности и не изымал алкогольную продукцию.
- Полицейский доложил об этом руководству. Злоумышленницы были задержаны после передачи взятки, - уточнили в ГУ МВД по региону.
В настоящее время правоохранители продолжают разбираться во всех деталях произошедшего.