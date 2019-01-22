В Самаре обновят изношенный коллектор с 45-летним стажем работы

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-22T11:39:27+03:00

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В микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары заменят около 800 метров изношенного коллектора, который подает сточные воды на городские очистные канализационные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба РКС-Самара.

Этот коллектор был проложен еще в 1974 году. За 45 лет работы некоторые его участки под воздействием среды износились практически до состояния фольги. В итоге в последнее время там происходят много аварийных ситуаций. Поэтому было принято решение провести ремонт коллектора.

В декабре 2018 года — начале 2019 года сотрудники РКС-Самара заменили 41 метр канализационных труб, а на этой неделе подрядчик заменит еще 800 метров коллектора. На эти цели будут потрачены около 40 миллионов рублей. Источник финансирования – реинвестированная арендная плата.