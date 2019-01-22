В Самаре строительная фирма накопила долг по налогам в более чем 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-22T12:09:55+03:00

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В Самаре судебные приставы взыскали крупный долг со строительной компании. Фирма долгое время не платила налоги и в итоге задолжала государству почти 635 тысяч рублей. «Выбить» деньги приставам удалось только после наложения на компанию нескольких запретов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Так, судебные приставы вынесли запрет на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Также они пригрозили фирме взысканием денег, которые находились на ее банковском счете, и запретом на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей автомобилей. После применения данных мер фирма сразу же поспешила полностью оплатить свои долги, а также сборы. Пополнив бюджет государства, компания лишилась всех наложенных на нее запретов.