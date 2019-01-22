Самарский пенсионер выиграл в лотерею 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-22T12:15:18+03:00

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Житель Самарской области Виктор Потапов стал обладателям крупного выигрыша. Мужчина купил счастливый лотерейный билет и выиграл 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

По словам Виктора Потапова, о своей удаче он узнал только спустя две недели после розыгрыша. Первой, с кем мужчина поделился радостной новостью, стала продавщица, у которой он приобрел лотерейный билет.

— Я всегда ей говорил: «Лида, если я выиграю шестизначную сумму, то подарю тебе 5000 рублей». Обещание свое сдержу, - поделился Виктор Потапов.

Мужчина уже решил, на что потратит выигранные деньги. Часть суммы он намерен подарить сыновьям, а другую часть оставит на поправку своего здоровья, ведь в этом году ему исполнится уже 70 лет.