В Самаре в 10 классах в 7 школах приостановили учебный процесс из-за ОРВИ и гриппа
В Самаре в 10 классах в семи школах приостановили учебный процесс. Причина – ОРВИ и грипп. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара» сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Римма Галимова.
- Приостанавливают учебный процесс в классе или в школе при отсутствии 20% учеников по причине ОРВИ и гриппа, - уточнила Римма Галимова.
В целом по региону заболеваемость не превышает пороговых значений. Однако в России эпидемический порог превышен в 13 регионах, в том числе в соседнем Татарстане.
Обычно пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области приходится на конец января – начало февраля.
СКАЗАНО зам руководителя управления Роспотребнадзора по региону Римма Галимова о заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе 2019 года