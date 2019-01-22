2019-01-22T12:35:59+03:00
Происшествия

В Самаре с крыши дома на Волжском проспекте упал молодой человек

От полученных травм парень скончался на месте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обстоятельства происшествия устанавливаютсяОбстоятельства происшествия устанавливаютсяФото: Олег УКЛАДОВ
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Во вторник, 22 января, в Ленинском районе Самары произошел несчастный случай. Там с крыши дома № 31 на Волжском проспекте упал 21-летний молодой человек. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили правоохранители.

По предварительным данным, парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов проводят по факту случившегося проверку.

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