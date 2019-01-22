2019-01-22T13:06:04+03:00
Происшествия

В Тольятти разбойник с ножом ограбил цветочный павильон

Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В ночь на понедельник, 21 января, в Автозаводском районе Тольятти было совершено разбойное нападение на торговую точку. Около 3:00 в цветочный павильон на улице 70 лет Октября зашел неизвестный мужчина и, угрожая продавщице ножом, похитил деньги. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемый был одет в черную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, кофту с воротником, вязаные перчатки. На вид преступнику 25-27 лет, он среднего телосложения, рост около 180 см. При себе у него был, предположительно, кухонный нож с желтой пластиковой ручкой.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности и местонахождении преступника, сообщить об этом по телефонам: в ОДЧ ОП № 22 УМВД по Тольятти 8 (8482) 93-46-27; 93-46-21,93-46-23 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

В Тольятти разыскивают грабителя, который напал с ножом на цветочный павильон.

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