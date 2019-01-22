2019-01-22T13:12:02+03:00
Спорт

Самедов, Джано и Шишкин выйдут в стартовом составе «Крыльев Советов» в контрольном матче с «Жилиной»

Самарцы опубликовали составы команд на матч в ОАЭ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Встреча началась в 14:00 по самарскому времениВстреча началась в 14:00 по самарскому времениФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» сегодня, 22 января, сыграют первый контрольный матч на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Подопечные Миодрага Божовича встретятся со словацкой «Жилиной». Встреча началась в 14:00 по самарскому времени.

Волжане объявили стартовый состав на матч. С первых минут за «КС» сыграют новички Александр Самедов, Роман Шишкин и Джано Ананидзе, два последних арендованы самарцами до конца сезона РПЛ. Также в старте на игре с «Жилиной» Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, Денисов, Антон, Шейдаев и Канунников.

В запасе у самарцев Конюхов, Тигиев, Карпов, Бурлак, Зотов, Мияйлович, Тимофеев, Яковлев, Зиньковский, Соболев и Ткачук.

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